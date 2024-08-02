Свидетельство о регистрации
ЭЛ № ФС 77-84799 от 3 марта 2023 г.
  2. Новости Камчатки
  3. Общество
  4. Губернатор Камчатки поздравил десантников с Днём ВДВ

Губернатор Камчатки поздравил десантников с Днём ВДВ

11:40
54
Губернатор Камчатки поздравил десантников с Днём ВДВ

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поздравил десантников с Днём Воздушно-десантных войск.

«Воздушно-десантные войска — гордость Российской армии. Символ мужества, отваги и верности долгу. Вы всегда там, где нужна особая боевая выучка, отличная физическая подготовка и сила духа.
Мы знаем о ваших подвигах, совершённых в годы Великой Отечественной войны, в локальных военных конфликтах, в горячих точках. Мы знаем, что вы всегда мужественно выполняли и выполняете поставленные задачи и проявляете верность долгу. Сотни камчатцев проходили службу в ВДВ и по сей день, с честью продолжают нести гордое звание — “Крылатая пехота”.
Спасибо за службу, за то, что верно стоите на страже нашей великой страны и её граждан. Здоровья вам, удачи и мирного неба!» — поздравил Владимир Солодов.
Справка:
День Воздушно-десантных войск ежегодно отмечается в России 2 августа. Этот праздник символизирует мужество, патриотизм и героизм военнослужащих-десантников

Делитесь новостями Камчатки в социальных сетях:

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Губернатор Камчатки Владимир Солодов поздравил жителей края с Днём России
Губернатор Камчатки Владимир Солодов поздравил жителей полуострова с Днём Военно-морского флота
Борис Невзоров поздравил с Днём России жителей Камчатки
Владимир Солодов поздравил жителей Камчатки с Днём семьи, любви и верности
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.