Губернатор Камчатки поздравил десантников с Днём ВДВ

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поздравил десантников с Днём Воздушно-десантных войск.

«Воздушно-десантные войска — гордость Российской армии. Символ мужества, отваги и верности долгу. Вы всегда там, где нужна особая боевая выучка, отличная физическая подготовка и сила духа.

Мы знаем о ваших подвигах, совершённых в годы Великой Отечественной войны, в локальных военных конфликтах, в горячих точках. Мы знаем, что вы всегда мужественно выполняли и выполняете поставленные задачи и проявляете верность долгу. Сотни камчатцев проходили службу в ВДВ и по сей день, с честью продолжают нести гордое звание — “Крылатая пехота”.



Спасибо за службу, за то, что верно стоите на страже нашей великой страны и её граждан. Здоровья вам, удачи и мирного неба!» — поздравил Владимир Солодов.



Справка:

День Воздушно-десантных войск ежегодно отмечается в России 2 августа. Этот праздник символизирует мужество, патриотизм и героизм военнослужащих-десантников