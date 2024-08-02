Глава Камчатки поручил ежедневно контролировать ход благоустройства Петропавловска

На Камчатке продолжается реализация проектов Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в ходе заседания штаба по строительству поручил ответственным должностным лицам ежедневно контролировать ход благоустройства объектов в Петропавловске-Камчатском.

Сегодня в Камчатском крае реализуется восемь проектов-победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, из которых четыре будут завершены в 2024 году и четыре по плану в 2025. По одному проекту реализуется в Милькове и Елизове, два объекта — в Вилючинске. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе правительства края.

На территории Петропавловска-Камчатского реализуются три объекта: благоустройство набережной Озерновской косы, сквер на Войцешека и территория бывшего телецентра на вершине Никольской сопки. Благоустройство территории бывшего телецентра на вершине Никольской сопки по плану будет завершено до конца 2025 года. На сегодняшний день ведутся инженерно-изыскательские работы.

«Срыв реализации подобных проектов просто недопустим. Мы обязаны со всей ответственностью подходить к задачам по преображению городов Камчатского края. В данном случае речь идёт о любимой для горожан и гостей Камчатки территории для прогулок и отдыха. Я напоминаю, что за объекты стройки и благоустройства персональную ответственность должны нести конкретные люди», — подчеркнул губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Добавим, в 2024 году Камчатский край подал четыре заявки на конкурс «Малые города Российской Федерации» по Дальневосточному Федеральному округу. В этом году в конкурсе проектов малых городов и исторических поселений Минстроя России и конкурса проектов дальневосточных городов участвуют три муниципалитета. Конкурс включен в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Напомним, конкурс по определению лучших проектов в области городской среды будет проводиться вплоть до 2030 года, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения победителей Всероссийской муниципальной премии «Служение».