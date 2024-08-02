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  4. Борис Невзоров поздравил жителей Камчатки с Днём Воздушно-десантных войск Российской Федерации

Борис Невзоров поздравил жителей Камчатки с Днём Воздушно-десантных войск Российской Федерации

12:40
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Борис Невзоров поздравил жителей Камчатки с Днём Воздушно-десантных войск Российской Федерации

Борис Невзоров поздравил жителей Камчатки с Днём Воздушно-десантных войск Российской Федерации.

«Дорогие коллеги – воины-десантники, участники СВО и ветераны ВДВ!

Поздравляю вас с Днём Воздушно-десантных войск Российской Федерации!

Воины в голубых беретах — гордость и слава Российской армии, символ мощи и боеспособности вооружённых сил нашего государства. Для «крылатой пехоты» нет невыполнимых задач. Вы всегда там, где требуется высочайший уровень подготовки и сила духа, где нет права на ошибку.

Сегодня герои ВДВ свято выполняют свой долг, сражаясь со злом на фронтах СВО, неизменно проявляя высокую выучку, мужество и стойкость.

На Камчатке ветераны ВДВ вносят свой вклад в укрепление безопасности и благополучия родного края, в патриотическое воспитание молодежи, являются для будущих защитников Отечества ярким примером верности присяге, стойкости, взаимовыручки, образцом лучших традиций боевого братства. Уверен, так будет и впредь. Горжусь, что сам принадлежу к братству ВДВ.

От всей души желаю крепкого здоровья, счастья, чистого неба, удачных приземлений и успешного выполнения задач, поставленных государством. Мы всегда будем верны девизу – «Никто, кроме нас!». Победа будет за нами, враг будет разбит!» – поздравил сенатор.

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