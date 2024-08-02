На Камчатке к новому учебному году обновится термальненская школа

На Камчатке капитально отремонтируют школу в посёлке Термальный к началу учебного года.

«Корпуса школы, построенные в 70-м и 86-м годах, давно требовали обновления. Сейчас идут большие внутренние и отделочные работы, ведётся перестройка стен. Также будет заменена крыша, чтобы исключить протечки. В следующем году здесь будет благоустроена пришкольная территория», — рассказала заместитель председателя правительства Камчатского края Александра Лебедева.

Капитально отремонтируют учебные классы, коридоры, рекреации, санитарные узлы, крыльцо, козырёк и фасад школы. Также будет отремонтирован школьный музей, посвящённый подвигу Героя Российской Федерации Александра Попова и выпускникам школы, принявшим участие в специальной военной операции. В школе появится медиа-студия, для которой уже закуплено необходимое оборудование.

«В нашей школе у каждого ребёнка есть возможность проявить инициативу и принять участие в обустройстве помещений. Например, фойе актового зала. В рамках муниципального конкурса один из наших учеников представил свой проект зоны отдыха для учеников. Совсем скоро там появятся яркие пуфики, книжные полки и интерактивная панель», — рассказала директор Термальненской средней школы имени Героя Российской Федерации А.Н. Попова Елена Потанина.

В школе расположится Центр детских инициатив, где ребята смогут проводить свободное время и предлагать свои идеи для дальнейшей реализации.

Завершить капитальный ремонт образовательных учреждений региона к началу нового учебного года поручил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Ремонт идет в рамках национального проекта «Образование».