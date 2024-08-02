Медведь ходит вблизи биатлонного комплекса в столице Камчатки

В Петропавловске-Камчатском замечен медведь на биатлонном комплексе имени Фатьянова. Об этом, со ссылкой на очевидцев сообщает Telegram-канал МЧС России по Камчатскому краю. Спасатели призывают горожан соблюдать осторожность и следить за местонахождением детей.

Между тем, в камчатском селе Соболево усилена группировка охотников из-за участившихся выходов хищников в населённый пункт.

«Также существуют методические рекомендации, согласованные с Росгвардией и полицией, которые позволяют муниципальным органам самоуправления обеспечивать безопасность жизни и здоровья граждан. Сроком на две недели были приняты меры для узаконивания отстрела медведей вблизи населённых пунктов и в самом посёлке, издан соответствующий приказ Минлесохоты. Подготовлены к выдаче бланки разрешений на добычу медведей в целях регулирования численности диких зверей», — сообщил начальник управления федерального государственного контроля (надзора) министерства лесного и охотничьего хозяйства Камчатского края Всеволод Воропанов.

Власти Соболевского района рекомендуют жителям села ограничить передвижение без транспортных средств и не отпускать детей на улицу после 20:00. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе правительства края.

В случае обнаружения хищников гражданам необходимо обращаться по телефону: 112.