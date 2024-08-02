Медики Камчатки рассказали о мифах при грудном вскармливании

Кормить грудью больно, надо просто потерпеть первый месяц – миф. Если вы чувствуете боль в течение всего кормления, если боль длится дольше, чем первые 2 недели после родов или у вас трещины – это не норма. Обратитесь к консультанту по грудному вскармливанию, сообщили в Центре общественного здоровья.

В пустой груди нет молока – миф. Грудь никогда не бывает «пустой». В ответ на сосание ребенка в ней все время образуется молоко. Чем больше вы опорожняете грудь, тем больше в ней молока. Не надо ждать пока грудь наполнится – кормите часто и эффективно.

По количеству сцеженного молока можно понять, хватает ребенку питания или нет – миф. Количество сцеженного молока не равно количеству молока в груди. Хватает ребенку питания или нет, можно понять только по прибавкам веса.

Сытый ребенок будет спать, а если кричит, значит, хочет есть – миф. Детки могут спать от голода (нет сил проснуться). И также плакать не от голода, а от стресса, например, или скачка роста.

Воронку молокоотсоса не нужно подбирать по размеру – миф. Стандартный размер воронки, который входит в комплект молокоотсоса, как правило, большой для большинства женщин. Грудь может сцеживаться неэффективно, поэтому подбирайте воронку себе по размеру.