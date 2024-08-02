Гастрономический фестиваль «Маракуйя» впервые пройдёт в Камчатском крае

На юге Камчатского края 10-11 августа пройдет первый гастрономический фестиваль «Маракуйя» в рамках празднования Дня озерновской нерки. Мероприятие с таким необычным названием посвящено рациональному потреблению природных ресурсов и использованию альтернативных источников энергии.

Жители посёлка Паужетка – одного из населённых пунктов так называемого Озерновского куста, научились с помощью тепла Земли выращивать не только овощи, но и экзотические фрукты. В их числе маракуйя, чьё название и присвоили гастрономическому фестивалю, который пройдёт в посёлке Озерновский на берегу Охотского моря. При этом в каждом блюде будет присутствовать ценный тихоокеанский лосось, ставший посёлкообразующим ресурсом южной Камчатки более 100 лет назад. Об этом ИА «Камчатка» рассказали в пресс-службе Кроноцкого заповедника.

«Юг Камчатки известен рыбой. Нерка, крупнейшее в Азии стадо которой воспроизводится в Курильском озере на территории Южно-Камчатского заказника, – не только залог благополучия жителей рыбацких посёлков и региона, но и всей местной экосистемы. И мы как никто другой понимаем важность сохранения баланса между потреблением и охраной природы. Благодаря опыту и мастерству известных шеф-поваров мы надеемся с одной стороны расширить рацион камчатцев, познакомить их с новыми блюдами из рыбы, а с другой – привлечь внимание к рациональному использованию биологических ресурсов региона», – рассказал Роман Корчигин, заместитель директора по экологическому туризму ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник».

Пятеро шеф-поваров ChefsTeamRussia поделятся своими авторскими рецептами и проведут мастер-классы по заготовке рыбы длительного хранения с использованием местных продуктов. Мансур Нигматуллин угостит гостей фестиваля холодной закуской – форшмаком с неркой. Алексей Гребенщиков поделится секретом приготовления салата с неркой, вялеными томатами и цитрусами.

На горячее Павел Васильев подаст суп из нерки с крапивой, а Евгений Михайлов – гратен с неркой и рыбный демиглас. В завершении камчатский кондитер Екатерина Волкова порадует всех нежнейшим десертом – панакотой с соусом из камчатских ягод и цукатами из кедрового стланика. Фестиваль «Маракуйя», приуроченный к Дню озерновской нерки, планируется сделать ежегодным гастрономическим мероприятием, которое привлечет не только местных жителей, но и гостей края.