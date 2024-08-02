Третья смена трудовых отрядов открылась в Петропавловске

В Петропавловске-Камчатском приступила к работе третья смена трудовых отрядов, которые формируются на базе Молодежного центра ПКГО при поддержке администрации краевой столицы и Центра занятости города. Юноши и девушки от 14 до 18 лет работают не только на благоустройстве микрорайонов нашего города, но и на других должностях – помощниками архивариусов, библиотекарей и хранителей фондов, помогают культурологам-аниматорам в проведении мероприятий и праздников.

Всего в третьей смене задействовано 244 несовершеннолетних. Они работают по четыре часа в день и получают за это зарплату. Перед началом смены все подростки прошли обязательный инструктаж по технике безопасности и получили спецодежду. На протяжении всего периода их деятельность координируют бригадиры. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе администрации Петропавловска. Там добавили, что в первую смену на улицах города работали 437 школьников, во вторую – 350 человек. Они приводили в порядок городские территории, выезжали на экологические акции в прибрежной зоне Авачинской бухты. Ребята собрали около 15 тысяч мешков с мусором.



Всего в летний период текущего года в краевой столице трудоустроен 1031 подросток.