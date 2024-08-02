Медики Камчатки ответили на вопрос, можно ли пить энергетики кормящей маме

Следует помнить, что в энергетических напитках содержится кофеин, который проникает в грудное молоко. В 1 литре энергетика от 300 до 800 мг кофеина, сообщили в Центре общественного здоровья.

Умеренное употребление кофеина во время грудного вскармливания считается совместимым или, вероятно, совместимым различными экспертами. Чем младше ребенок, тем он более чувствителен к кофе и тем дольше кофеин выводится из его организма.

Умеренное потребление кофеина не производит значительных уровней кофеина в плазме или моче младенцев и может быть неопределяемым или ниже терапевтического уровня в неонатальном периоде.

Дозы более 300-500 мг кофеина в день могут вызвать нервозность, раздражительность и бессонницу у младенца, а также снижение уровня железа в грудном молоке и анемию.