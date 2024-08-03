Медики Камчатки назвали шесть удивительных фактов о грудном молоке

Специалисты Центра общественного здоровья на камчатке назвали шесть удивительных фактов о грудном молоке.

1.Грудное вскармливание открывает мир новых вкусов для малыша. У смеси вкус всегда один и тот же, в то время как грудное молоко имеет привкус того, что ест мама, хоть и косвенно. Впоследствии это облегчит введение прикорма.

2. Младенцы пьют молоко до тех пор, пока не почувствуют себя сытыми, а не пока грудь полностью опорожнится. В среднем дети потребляют 67% молока, которое есть у мамы.

3. Материнское тело постоянно продуцирует идеальное молоко для ребенка. По мере роста малыша оно меняет свой состав (молоко для 3-месячного ребенка отличается от молока для 9-месячного) и может меняться, например, содержание воды может увеличиваться во время жары или болезни ребенка, чтобы обеспечить дополнительную жидкость.

4. Правая грудь производит больше молока. Почти 75% всех мам производят больше молока в своей правой груди, независимо от того, правши они или левши.

5. Груднички обычно болеют меньше. Грудное молоко повышает иммунитет и помогает бороться с вирусными, бактериальными и паразитарными инфекциями, включая ушные инфекции, диарею и проблемы с желудком. У детей, которых не кормят грудью, более высокие риски астмы, диабета, детского ожирения.

6. Мама может кормить ребенка грудью, даже если заболеет, и это полезно ребенку. При заболевании тело начинает бороться с болезнью, продуцируя антитела, которые передаются малышу. У мамы только проявляются симптомы болезни, а ребенок уже подвергся воздействию вируса или бактерии, что повышает его иммунитет. Продолжая кормить грудью, вы не только обеспечиваете себе достаточный запас молока, но и защищаете ребенка от болезни в будущем.