Учёные Камчатки раскрыли тайны лососёвых рыб Быстринского парка

Сеть природных парков «Вулканы Камчатки» совместно с учёными КамГУ им. Витуса Беринга и Институт проблем экологии и эволюции РАН провели исследования популяций лососёвых рыб, обитающих в изолированных горных водоёмах парка «Быстринский», сообщили в сети парков через свой телеграм-канал.

«В рамках комплексного изучения экосистем парка «Быстринский» учёные продолжают исследовать озёра, которые оказались недоступны для речных лососёвых рыб вследствие изоляции каменными обвалами, лавовыми потоками, или порожистых участков на вытекающей реке», – сказано в сообщении.

Как стало известно информагентству «Камчатка», специалисты обнаружили, что в эти изолированные водоёмы до возникновения барьеров заселился гольц-мальма. Несмотря на суровые условия, популяции этих озёрных гольцов процветают. Это стало возможным благодаря их эволюционной специализации.

«Для всех рассматриваемых популяций характерно замедление соматического роста при сохранении темпов морфологической дифференциации и запаздывании полового созревания. Такое явление называется карликовость» – пояснил сотрудник ИПЭЭ РАН Григорий Маркевич.

Гольцы из субнивальных озёр внешне похожи на своих крупных предков и не имеют морфологической редукции. Они живут до 9 лет, но растут очень медленно, редко достигая 20 сантиметров в длину. Их обмен веществ направлен на экономию энергии и накопление жира для созревания половых продуктов. Нерестящиеся рыбы отличаются очень ярким брачным нарядом, их плодовитость не превышает 200 икринок. Из-за небольших размеров они не могут закапывать икру в гнезда, а мечут её в щели между камнями.