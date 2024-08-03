Герой России провел встречу с молодёжью Камчатки в загородном лагере

Герой России Эдуард Казымов стал участником программы «Время героев». Военнослужащий посетил оздоровительный лагерь «Альбатрос», где проходит военно-патриотическая смена, рассказал о себе и ответил на интересующие подростков вопросы, рассказали в пресс-службе правительства Камчатского края.

«Хорошие ребята, патриотическое воспитание у них уже на первоначальной стадии имеется, но это нужно развивать. Есть мероприятия и программы, которые способствуют этому направлению. Это важно. Многие из ребят задавали вопросы. Это говорит о том, что они вникают в эту тему, интересуются патриотической тематикой», — сказано в его сообщении.

Героя России спросили, что он чувствовал, когда получил высшую Государственную награду, как он учился в школе, каким спортом занимался, почему принял решение связать свою жизнь с прохождением военной службы.

«Встреча была очень интересна. Я был рад пообщаться с человеком, который был в зоне проведения специальной военной операции, который получил звание Героя России. Мне не безразлично как там себя чувствуют военнослужащие и мирные жители. Мой отец ушёл на фронт добровольно. Я планирую связать свою жизнь со службой в Вооружённых силах Российской Федерации», — поделился Вадим.

«Мне очень понравилась встреча с Эдуардом Ивановичем. Когда смотришь новости, то можешь запутаться в потоке информации. Эта встреча была полезна как минимум потому, что мы смогли пообщаться с человеком, который был непосредственно там и видел, что там происходит. Для молодёжи очень важно знать своих Героев. Это неотъемлемая часть патриотического воспитания», — отметила Мирослава.

Главная цель проекта – подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников специальной военной операции для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях.