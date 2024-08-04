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Два мастер-класса в жанре стендап проведет камчатский комик

11:25
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Два мастер-класса в жанре стендап проведет камчатский комик

Мастер-класс в жанре стендап проведет комик Денис Бодягин 7 и 14 августа, сообщили в краевой библиотеке имени Крашенинникова.

«Ищете свой стиль в юморе? Денис расскажет о том, где можно найти идеи для шуток и "как попасть в телевизор". А практические упражнения помогут закрепить навыки и побороть страх выступления перед аудиторией. На мастер-классы приглашаются люди разных возрастов», – сказано в сообщении.

Как стало известно информационному агентству «Камчатка», на занятиях проведут отбор среди желающих выступить на концерте, заявить о себе и выиграть приятный приз.
Желающих встретят в отделе по работе с молодежью в 18:00. Вход свободный.
Дополнительная информация по тел.: 8 (415-2) 25-23-55.

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