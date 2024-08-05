Жители нескольких микрорайонов Петропавловска сегодня остались без ГВС

В Петропавловске-Камчатском сегодня, 5 августа, в нескольких крупных микрорайонах на две недели отключили горячее водоснабжение. Это произошло согласно ранее утверждённому графику планового отключения ГВС на летний период. Так, сегодня без горячей воды остались жители таких микрорайонов, как Горизонт, Горизонт-Север, Северо-Восток, Кирпичики, БАМ, Дачная, Солнечная.

Планируется, что горячую воду включат 18 августа. График отключений горячего водоснабжения размещён на официальном сайте администрации Петропавловска в разделе «Важная информация» по ссылке. График в формате pdf имеет две вкладки: одна содержит сведения о планируемых отключениях ЦТП, другая — всех городских котельных.