Медики Камчатки ответили, почему от болезней сердца и сосудов спасает ЗОЖ

К числу самых неблагоприятных рисков для сердца и сосудов относятся наследственный фактор, а также курение, злоупотребление алкоголем, низкая физическая активность, ожирение и сахарный диабет, рассказали в Центре общественного здоровья.

Медики всего мира едины во мнении, что здоровый образ жизни является основой профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

Он подразумевает правильное питание, достаточную физическую активность, соблюдение режима сна и отдыха, проведение профилактических обследований для своевременного выявления неинфекционных заболеваний, а также отказ от вредных привычек.