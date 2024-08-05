Контрактники СВО будут получать довольствие «без лишних разговоров и рассуждений» — губернатор Камчатки

Выплата гражданам, которые заключают контракт на участие в специальной военной операции, составляет 905 тысяч рублей.

«Важно, чтобы все выплаты осуществлялись чётко и без сбоев. Это одно из составляющих расширенной работы по оказанию помощи участникам специальной военной операции. Мы будем помогать нашим военнослужащим, без лишних разговоров и рассуждений», — отметил Владимир Солодов в ходе расширенного оперативного совещания.

С начала спецоперации, выполняя поручение Владимира Солодова, в зону боевых действий направляют различное оборудование, вводят новые меры поддержки военнослужащих и членов их семей, а также увеличивают размер единовременных выплат.

«В соответствии с указом Президента повышена выплата по линии Министерства обороны России для граждан, которые заключают контракт на участие в специальной военной операции. Теперь она составляет 400 тысяч рублей. Также субъектам рекомендовано увеличить региональную выплату до 400 тысяч рублей. Мы помним, что ранее региональная выплата на Камчатке была увеличена», — уточнил руководитель администрации губернатора Камчатского края Сергей Меркулов.

Заключить контракт на прохождение службы в легендарной 40-й бригаде морской пехоты может каждый. Получить подробную информацию о работе пункта отбора на военную службу по контракту можно по телефону Единого кол-центра Камчатского края: 8-800-141-00-00. Также для граждан работает специализированный сайт, где подробно описаны все условия заключения контракта, юридические нюансы и требования, а также то, как будет проходить подготовка.