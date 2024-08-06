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  4. Артисты Иркутского театра кукол выступят в столице Камчатки

Артисты Иркутского театра кукол выступят в столице Камчатки

09:30
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Артисты Иркутского театра кукол выступят в столице Камчатки

В Петропавловске-Камчатском в сентябре выступят артисты Иркутского областного театра кукол «Аистёнок». Они приедут на Камчатку в рамках программы «Большие гастроли». С 4 по 12 сентября на сцене Камчатского театра кукол гастролёры покажут три спектакля: «Живая душа», «Умка» и «Принцесса Крапинка». Всего состоится восемь показов.

«В 2023 году мы уже побывали в Иркутске. Показали четыре спектакля для юных зрителей. В сентябре 2024 году Иркутский театр кукол прилетает к нам с ответными гастролями. Везут свой лучший репертуар, - рассказал корреспонденту ИА «Камчатка» художественный руководитель Камчатского театра кукол Алексей Казаков. - Вот эта гастрольная, обменная жизнь, дружба с театрами России идёт по нарастающей, потому что она необходимая составляющая для жизни любого театра».

Как ранее сообщало ИА «Камчатка», в этом году состоялись обменные гастроли с Екатеринбургским театром кукол. Камчатские артисты выступили в Екатеринбурге в конце мая, а екатеринбургские кукольники сыграли несколько спектаклей в столице Камчатки в июне.

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