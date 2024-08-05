Медики Камчатки рекомендуют следить за показателями давления, глюкозы и холестерина

В основу профилактики болезней сердца и сосудов заложен регулярный контроль таких показателей, как индекс массы тела, артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина в крови, рассказали в Центре общественного здоровья.

Какие показатели являются нормой, а какие – тревожным сигналом, можно узнать в открытых источниках или проконсультироваться со своим терапевтом.

Следить за уровнем давления необходимо, особенно, если есть факторы риска. Это также актуально для тех, кто страдает слабостью, головными болями и головокружениями.

Для получения наиболее объективных показателей нужно измерить давление повторно после двухминутного перерыва и ориентироваться на средние числа. Делать это следует утром и вечером, записывая цифры в дневник.

Если вы видите на экране тонометра 140/90 – это повод обратиться к врачу.