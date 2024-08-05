Ирина Яровая: Вопрос сбалансированных решений - это гарантия развития региона и стратегия развития Дальнего Востока

В защиту интересов Камчатского края и всех прибрежных регионов Дальнего Востока Ирина Яровая инициировала проведение анализа и проработки на уровне Государственной Думы Постановления Правительства, которое вступает в противоречие с внесенным ранее законопроектом, направленным на реализацию поручения Президента, и создает риски.

«Ранее депутатами Государственной Думы совместно с Советом Федерации, профильными комитетами и курирующими заместителями палат был разработан и внесен на рассмотрение законопроект, направленный на реализацию поручения Президента РФ о трехлетней рассрочке платежей и равномерней нагрузке, позволяющей обеспечить дальнейшее планомерное развитие отрасли. Постановление Правительства требует уточнения, так как принцип равномерного распределения по годам не сформирован», — сказала Ирина Яровая.

Совет Государственной Думы поддержал предложение Ирины Яровой и поручил курирующему вице-спикеру Алексею Гордееву и профильному комитету до вступления в силу постановления с участием Правительства и прибрежных регионов проработать этот вопрос с учетом интересов рыболовецких предприятий и предложений самих рыбаков.

«Постоянно нахожусь во взаимодействии с губернатором и правительством Камчатского края по всем вопросам и, конечно, с рыбаками Камчатки - это тысячи семей Камчатки. В нашем крае построены десятки современных рыбоперерабатывающих заводов, которые позволили дополнительно создать несколько тысяч рабочих мест и достичь исторических рекордов вылова и переработки лососей в 2018 и 2023 годах по 500 тысяч тонн, обеспечив существенное увеличение занятости населения прежде всего прибрежных труднодоступных поселков. Поэтому вопрос сбалансированных решений - это гарантия развития региона и стратегия развития Дальнего Востока», — заключила Ирина Яровая.