Медики Камчатки о необходимости поддерживать себя в форме

Занятия физкультурой способствуют и снижению веса. Ожирение – это еще один существенный фактор риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, рассказали в Центре общественного здоровья.

Для нормального функционирования организма взрослому человеку нужна активность не менее 150 минут в неделю.

Поддержание формы требует соблюдения основ здорового и рационального питания. Суточный рацион должен быть сбалансированным по содержанию белков, жиров и углеводов и не превышал энергетическую потребность.

Соль – один из главных союзников повышенного давления. Норма соли – 5 граммов в день.

Одной из ключевых особенностей здорового питания является потребление большого количества овощей и фруктов. Медики советуют употреблять каждый день не менее 400 граммов овощей, фруктов и ягод.

При этом необходимо сократить употребление кондитерских изделий и животных жиров, добавив в рацион рыбу, морепродукты, растительные масла, орехи. Это важно для снижения уровня холестерина и сахара в крови.