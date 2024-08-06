Владимир Солодов потребовал разобраться с работой ФАПа в камчатском селе Сосновка

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов потребовал разобраться с работой нового фельдшерско-акушерского пункта в селе Сосновка, открытого в рамках национального проекта «Здравоохранение». Сейчас жители села вынуждены обращаться за медицинской помощью в Николаевку. Обращения граждане направляли напрямую главе региона.

«У нас фактически уже как месяц подготовлено помещение. Сделали быстро и хорошо, как обещали людям. Понятно, что узкие специалисты не могут принимать пациентов в небольшом ФАПе. Но есть стандарт функционирования пункта, есть перечень тех видов медицинской помощи, которые там должны быть оказаны», — прокомментировал Владимир Солодов.

Глава региона поручил главе Елизовского района Сергею Тюлькину проконтролировать ситуацию с работой фельдшерско-акушерского пункта. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе правительства края.

«Прошу удостовериться, что ФАП работает. А если он по каким-то причинам не работает, то принять меры. Бессмыслица – открывать новое учреждение, но люди продолжают ездить в Николаевку», - добавил губернатор.

Как ранее сообщало ИА «Камчатка», в селе Сосновка Елизовского района открыли новый фельдшерско-акушерский пункт, который реконструировали в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение».