Оборудовать детские площадки видеонаблюдением поручил губернатор Камчатки

Оборудовать детские и спортивные площадки системами видеонаблюдения поручил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Как подчеркнул глава субъекта, такая необходимость связана с участившимися случаями вандализма.

«Массово поступают обращения от граждан о том, что детские и спортивные площадки не соответствуют ожиданиям жителей. Я считаю, что необходимо оснастить системой видеонаблюдения все площадки. Необходимо запланировать такие работы. Нужно, чтобы все новые площадки, которые сейчас строятся, были оснащены видеонаблюдением — это обязательное условие. Далее необходимо ввести систему мониторинга, где будут карты детских площадок и их физическое состояния», — поручил Владимир Солодов.

Как доложил глава Петропавловск-Камчатского городского округа Константин Брызгин, всего в городе около 200 детских площадок.

«После зимнего периода достаточно много площадок было разрушено. У жителей справедливые замечания по санитарному обслуживанию площадок. В настоящий момент заключено пять муниципальных контрактов на санитарное обслуживание раз в неделю. В рамках обслуживания проводится влажная уборка и протирка соответствующих конструкций. Всего с начала строительного сезона 30 детских площадок было отремонтировано и частично заменено оборудование», — сообщил Константин Брызгин.

Так, ведется частичная замена оборудования на детской площадке в микрорайоне Завойко. Новая игровая зона появится на улице Флотской на месте бесхозной площадки, там работы завершат до конца лета. Большой игровой комплекс появится в сквере Строителей, который благоустраивают в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе правительства края.