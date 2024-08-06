Вячеслав Володин поблагодарил Ирину Яровую, отметив важность работы камчатского депутата

Отметим, что в этом парламентском сезоне Ирина Яровая не только возглавила парламентскую Комиссию по вопросам миграционной политики, но и провела работу по целому ряду направлений.

«Мы с вами создали Комиссию по вопросам миграционной политики, и хочется сказать, что за короткий промежуток времени есть отдача. Но обращаю внимание и полномочного представителя президента, и полномочного представителя правительства на необходимость участия в работе комиссии представителей министерств и ведомств. Некоторые министерства заявления делать научились, инициативы озвучивают, а вот что касается работы конкретной, участвовать не хотят, присылают статистов», — сказал Председатель Государственной Думы РФ.

Напомним, Ирина Яровая много занимается вопросами государственной безопасности. Это участие в проекте закона о запрете на усыновление российских детей в страны, где можно менять пол. Еще один инструмент уголовно-правовой охраны и безопасности граждан России от Ирины Яровой — закон о конфискации имущества за фейки об армии. Здесь же законопроект Ирины Яровой, направленный на защиту жизни и здоровья граждан России от биологических угроз, чтобы повысить контроль за перемещением опасных вирусов и патогенов через государственную границу РФ.

«Ирина Анатольевна профессионал. Она эти вопросы ведет неслучайно. У нее огромный опыт прежней работы. Поэтому давайте здесь все вместе объединим возможности и сделаем всё для достижения конкретных результатов, тогда будет от этого выигрывать и общество, и страна в целом, и проблема будет решаться», — добавил Вячеслав Володин.

Также Ирина Яровая всегда уделяет самое серьезное внимание вопросам защиты интересов семьи, и образованию. Напомним, она автор закона о целевой подготовке специалистов, который вступил в силу с 1 мая 2024 года. Благодаря законопроекту Ирины Яровой запущена новая система целевой подготовки кадров, которая впервые позволит всем выпускникам со всех регионов России выбрать будущее рабочее место в конкретной компании и регионе, и участвовать в открытом конкурсе на бюджетное обучение с первым гарантированным рабочим местом.

Как автор закона о безопасном детском отдыхе, Ирина Яровая в 2024 году стала инициатором разработки единой программы воспитания и базового календарного плана работы для вожатых и воспитателей в лагерях. Здесь же предложение Ирины Яровой о дополнении федеральных образовательных стандартов, программ и учебников истории обязательными разделами о геноциде народов СССР во время Великой Отечественной войны и о фактах геноцида русскоязычного населения на территории Донбасса и Украины. Автор закона о школьном питании стала инициатором единых универсальных требований к организации закупок продуктов питания для школ и детских садов.

Отметим, внимание парламентария с начала 2024 года было обращено на разработку законопроектов самой разной направленности, в том числе: законодательное определение понятий «семейный» и «научно-образовательный» туризм, который позволит организовать обустроенные маршруты путешествий и пользоваться льготными условиями в период каникул, законопроект, направленный на защиту граждан от взаимодействия с коллекторами в сфере ЖКХ, который был принят ГД в апреле этого года. Эти меры серьезно повысили уровень защищённости граждан от преследования коллекторов.

При этом, важнейшим вопросом в работе Ирины Яровой остается практическая помощь жителям Камчатки и Дальнего Востока, доступность медицинской помощи. Вице-спикер ГД на постоянной основе проводит активную работу в интересах Камчатского края на федеральном уровне. Оказание помощи онкобольным, использование возможностей телемедицины, переведение в проактивный формат оформления инвалидности и проездных документов для госпитализации в других регионах, а также вопросы защиты здоровья детей, в том числе порядок оказания медпомощи детям в школах и детских садах, включая закрепление за каждой школой школьного врача и медсестры, мониторинг школьной медицины - все это кропотливая, законотворческая работа Ирины Яровой.

Кроме того, с 2021 года по приглашению Ирины Яровой на полуостров регулярно приезжают высококлассные специалисты медицинского центра имени Дмитрия Рогачева, бригады врачей Федерального научно-клинического центра ФМБА России, специалисты ФГБУ НМИЦ Хирургии имени А.В. Вишневского. В этом 2024 году, парламентарий так же проработала вопрос, что на полуостров приедут ведущие врачи Центра Димы Рогачева и Центра Бакулева.

Помимо этого, неизменно в «ручном режиме» Ирина Яровая занимается вопросами камчатцев, попавших в самые сложные жизненные ситуации. Благодаря работе Ирины Яровой, после обращения участников СВО аэропорты стали обслуживать бойцов спецоперации в приоритетном порядке. По всем обращениям Ириной Яровой была проведена работа с профильным министерством, «Аэрофлотом» и оказана помощь. Так же в «ручном режиме» Ирина Яровая действует, когда вопросы касаются жизни и здоровья камчатцев, которым понадобилось помощь в борьбе с тяжелыми заболеваниями. Традиционно Ирина Яровая стоит на защите интересов рыбаков Камчатки. Так случилось и в 2024 году, когда труженики моря несли финансовые потери из-за кабальных и невыполнимых условий договоров по инвестиционным квотам.

Закон о северном завозе, инициированный Ириной Яровой, чтобы жители районов Крайнего Севера могли в кратчайшие сроки получать жизненно важные товары - еще один законотворческий труд парламентария на благо жителей Камчатки. Здесь же вопрос о безвозмездной передаче изъятой рыбной продукции в камчатские приюты для животных, которым занялась Ирина Яровая, и который будут решать законодательно на федеральном уровне.

Благодаря Ирине Яровой в рамках федерального бюджета на 2024 и плановый период 2025 и 2026 гг. Камчатскому краю выделено дополнительно 5,3 млрд рублей.

В заключение напомним, за значительный вклад в развитие Дальнего Востока Ирина Яровая была награждена высшей ведомственной наградой - знаком отличия Минвостокразвития «За заслуги в развитии Дальнего Востока».

Кроме того, Ирина Яровая автор 271 законопроекта, более 200 из которых приняты и подписаны Президентом.