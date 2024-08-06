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Сердце или невралгия: как распознать боль в грудной клетке?

16:37
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Сердце или невралгия: как распознать боль в грудной клетке?

Сердечная боль чаще всего возникает при нагрузке и является кратковременной в отличие от остеохондроза и межреберной невралгии, когда боль появляется в покое и может быть длительной. Боль сердца острая, давящая или сжимающая, не продолжительная, в отличие от проблем спины и невралгии с длительной, не зависящей от нагрузок ноющей болью в груди.

При невралгии человек может конкретно показать точку и участок, где болит, при боли в сердце это чаще всего невозможно описать. Невралгическая боль в груди усилится при надавливании на конкретную точку, при боли в сердце от прикосновений и надавливаний ничего не изменится.

Кроме того, при невралгии боль может утихнуть или пройти при перемене положения тела, при боли в сердце от положения тела ничего не изменится.

При возникновении боли в груди сердечного генеза помогает Нитроглицерин-спрей в течение 1 минуты. При боли спины этот препарат не имеет действия, а напротив, поможет обычный противовоспалительный препарат. 

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