Усилить меры туристической безопасности в регионе поручил глава Камчатского края

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в ходе оперативного совещания поручил усилить меры туристической безопасности. Как подчеркнул глава субъекта, для достоверной оценки безопасности необходимо учитывать количество людей, которые находятся на туристических маршрутах, погодные условия и количество групп, зарегистрировавшихся в территориальном органе МЧС России. Регистрация маршрута необходима для снижения риска возникновения кризисных ситуаций во время путешествия.

«Как региону заинтересованному, нам надо активно включаться в федеральное законотворчество в туристической сфере и поддерживать механизмы, которые предусматривают меры ответственности лиц, халатно отнесшихся к рекомендациям кризисных служб», — подчеркнул губернатор.

Также в обсуждении находится федеральный законопроект, который предусматривает штраф за отсутствие зарегистрированного маршрута у туристической группы. Министр туризма Камчатского края Владимир Русанов добавил, что соответствующие меры будут введены осенью этого года. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе правительства края.

Любой туристской группе или туристу, отправляясь на маршрут, необходимо зарегистрироваться и получить консультацию по маршруту и выбору снаряжения. Регистрация стандартно осуществляется по телефону главного управления МЧС России по Камчатскому краю: 301-081, на портале «Госуслуги. Камчатский край» и по электронной почте: reg@41.mchs.gov.ru, по номеру: 112, а также на официальном сайте ГУ МЧС России по Камчатскому краю.