Исследование: ожирение усиливает риск инсульта

Международная группа ученых провела исследование с использованием данных по изучению антропометрических признаков (GIANT), которые включили почти 700 участников.

Исследователи пришли к выводу, что ожирение, особенно при большом весе, может значительно увеличить риск инсульта. Это подтверждено новыми генетическими данными, которые связывают массу тела с повышенным риском кардиоэмболического инсульта на 20%.

«Коагуляционные факторы играют ключевую роль в процессе свертывания крови. Исследование показало, что уровни Фактора XI в крови связаны с повышенным риском кардиоэмболического инсульта. Каждое увеличение уровня Фактора XI на 1 стандартное отклонение связано с увеличением риска инсульта на 32%», — говорит в исследовании.

Это открытие подчеркивают важность понимания молекулярных механизмов, через которые ожирение увеличивает риск инсульта, и может стать основой для новых подходов в профилактике и лечении сердечно-сосудистых заболеваний.