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  4. Губернатор назвал неудовлетворительной работу по привлечению медработников на Камчатку

Губернатор назвал неудовлетворительной работу по привлечению медработников на Камчатку

16:59
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Губернатор назвал неудовлетворительной работу по привлечению медработников на Камчатку

Глава Камчатки поручил руководству министерства здравоохранения региона держать вопрос по привлечению медицинских кадров на контроле и назвал сегодняшние усилия в этом процессе неудовлетворительными.

«Принципиально важно, чтобы новые объекты здравоохранения не оказались лишенными кадров, не остались без людей. Прошу доложить статус и динамику привлечения кадров на Камчатку. Пока из той аналитики, что я видел, процесс неудовлетворительный. Мы привлекаем большое количество кадров, но это с трудом покрывает количество увольняющихся. Напомню, что решение кадрового дефицита — одна из важнейших задач в сфере здравоохранения», — сказал губернатор.

Ключевым фактором привлечения специалистов с материка станет правильная организация персонала и возможность работать на современном оборудовании.

Осенью 2023 года в Камчатский край прибудут 20-ть узконаправленных специалистов, а в регион, в рамках выездной диспансеризации из известных федеральных центров, прибудут молодые профессионалы, что тоже сыграет роль в привлечении интересующихся кадров.

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