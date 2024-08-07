Стоимость посылок с Камчатки теперь рассчитывают по-новому

«Почта России» начала по-новому рассчитывать стоимость отправки посылок, учитывая не только вес, но и её габариты.

«Изменение принципа тарификации внутренних отправлений произошло для всех регионов, в том числе для Камчатского края. Теперь расчёт тарифа будет производиться не по физическому весу, как это было раньше, а с учётом всех весогабаритных характеристик. При расчёте этих тарифов по России учитываются значения и физического, и объёмного веса отправления. Рассчитать стоимость отправления с учётом размера посылки вы можете в мобильном приложении или на сайте», - рассказала корреспонденту ИА «Камчатка» Татьяна Кротова, руководитель отдела по маркетингу и корпоративным коммуникациям макрорегиона Дальний Восток «Почты России».



Отправка коробки размером S (26х18х10 сантиметра) весом 1 килограмм из Петропавловска-Камчатского в Москву обойдётся в 763 рубля по обычному тарифу. А пересылка килограммового почтового отправления в коробке размером XL (50х36х23 сантиметра) по тому же маршруту будет стоить уже 2098 рублей по обычному тарифу.