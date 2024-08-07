Чеховский книжный фестиваль на Сахалине: Камчатские писатели в числе приглашенных

Организаторы фестиваля уверены, что он станет ярким праздником искусства, литературы и музыки, сообщили в правительстве региона.

На фестиваль приедут лауреаты престижных литературных премий, издатели, музыканты, деятели киноиндустрии из Москвы и Санкт-Петербурга, Архангельска и Владивостока, Перми и Таганрога, Магадана и Петропавловска-Камчатского.

«Сахалин, благодаря Чехову и Дорошевичу, Гранину и Айтматову, Санги и многим другим классикам, без сомнения, самый литературный остров в России», — отметил президент фестиваля, куратор общероссийской литературной премии «Дальний Восток» Вячеслав Коновалов.

Чеховский фестиваль поможет укрепить творческие связи писателей Сахалина и остальной России. На остров впервые в таком мощном составе прибудут признанные мастера слова: Сергей Лукьяненко и Андрей Рубанов, Анна Долгарева и Андрей Геласимов, Александр Пелевин и Герман Садулаев, Игорь Караулов и многие другие.

Одной из притягательных точек фестиваля станет книжная ярмарка, которая развернется в сквере Южно-Сахалинска, рядом с областным театром.

Важно отметить, что проект под названием «Чеховский фестиваль «Остров Сахалин» получил грант Президентского фонда культурных инициатив, победив в конкурсе заявок по тематическому направлению «Великое русское слово».