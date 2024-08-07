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  4. Вопросы миграционной политики будут отражены в Стратегии пространственного развития РФ

Вопросы миграционной политики будут отражены в Стратегии пространственного развития РФ

11:55
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Вопросы миграционной политики будут отражены в Стратегии пространственного развития РФ

На заседании Президиума Совета законодателей перед министром экономического развития Максимом Решетниковым был актуализирован вопрос соотнесения и синхронизации Стратегии пространственного развития с Концепцией миграционной политики.

«Вопросы, касающиеся внешней и внутренней миграции должны быть максимально учтены и сбалансированы с другими стратегическими документами, в том числе с последними решениями, которые приняты Президентом нашей страны по вопросу миграционной политики и в целом по вопросу баланса труда и распределения трудовых ресурсов. Вопрос потребности российского рынка труда в рабочей силе — это, прежде всего, вопросы внутренней миграции, качественной подготовки квалифицированных специалистов. Вся политика должна носить соотносимый друг с другом характер принимаемых решений, а самое главное, ответственности перед гражданами нашей страны. У нас многонациональная страна и для нас обеспечение всех вопросов, процедур и правил миграционной политики это обеспечение благополучия и безопасности граждан нашей страны», — подчеркнула Ирина Яровая.

«На заседании рабочей группы, в которую по моему предложению включили председателя профильного Комитета ГД по региональной политике и местному самоуправлению Алексея Диденко, ещё раз была озвучена и поддержана наша позиция, министром даны поручения о включении вопросов, касающихся миграционной политики, в Стратегию пространственного развития», — сообщила вице-спикер ГД.

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