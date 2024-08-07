Камчатский край наращивает объёмы жилищного строительства

В районе Моховая на улице Даурская в эксплуатацию введён жилой девятиэтажный дом, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края.

Губернатор Владимир Солодов в своих социальных сетях отметил, что на Камчатке расширяется рынок недвижимости.

«Построили новый многоквартирный дом в районе Моховая. Жители смогут приобрести квартиры по льготной программе “Дальневосточная и Арктическая ипотека”. Она позволяет оформить ипотечный кредит по ставке не более 2%, а участвовать в ней могут участники спецоперации, молодые семьи и другие категории граждан», – сказано в его сообщении.

В доме 103 квартиры: 65 из них однокомнатные, 34 — двухкомнатных, 3 трёхкомнатных и 1 четырёхкомнатная. Большинство квартир имеют треугольные лоджии с панорамным остеклением в пол, что естественно расширяет внутреннее пространство и даёт возможность широкого обзора из окна. Первый этаж дома предполагает размещение объекта коммерческой функции.

Министр строительства и жилищной политики края Артём Фирстов отметил, что на полуострове идет планомерное наращивание объёмов жилищного строительства.

«Сегодня в Петропавловске мы видим ещё один новый дом на улице Даурская. Это сугубо коммерческий проект, таких сейчас в крае появляется всё больше, что безусловно свидетельствует о привлекательности рынка жилищного строительства на территории полуострова. Новый дом подходит для реализации любых льготных программ», – добавил министр.

Придомовая территория благоустроена и имеет газон, детскую и спортивную площадки, а дорожки – дополнительное освещение.

Дом построен с соблюдением энергоэффективных технологий компанией-резидентом Свободного порта Владивосток «РегионСтрой плюс», которая объединяет в себе несколько направлений: строительство, наружные сети и услуги по пожарной безопасности.

В прошлом году введено 82 тысячи квадратных метров жилья, что на 21% больше в отношении 2022 года. Сегодня новые дома в основном строят в Петропавловске и Елизовском районе.