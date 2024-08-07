Средства маткапитала на обучение детей направили более 300 жителей Камчатки

С января 2024 года 319 семей Камчатского края оплатили обучение своих детей с помощью средств материнского капитала, сообщили ИА «Камчатка» в отделении СФР по Камчатскому краю.

«Родители могут направить маткапитал на средне-специальное или высшее образование до достижения ребенком 25 лет на момент начала обучения. Образовательное учреждение должно находиться на территории России и иметь соответствующую лицензию. С начала 2024 года 161 семья в Камчатском крае использовала материнский капитал на обучение детей в высших учебных заведениях. Отделение СФР по Камчатскому краю направило на эти цели более 12 миллионов рублей», — рассказал заместитель управляющего Отделением фонда по Камчатскому краю Игорь Лисицын.

Распорядиться материнским капиталом на оплату основного, дополнительного или высшего образования можно после достижения ребенком, на которого получен сертификат, возраста трех лет.

Подать заявление о распоряжении средствами материнского капитала на обучение детей можно на портале госуслуг, в клиентской службе Отделения СФР по Камчатскому краю или в МФЦ.