Поможет ли спорт снизить риск смерти? Отвечают медики

Специалисты 30 лет изучали, как количество физических упражнений влияет на риск преждевременной смерти. Раз в два года исследуемые заполняли анкеты, где рассказывали о своей активности. Выборка составила 116 221 человек..

Результаты исследований, опубликованные в журнале Circulation, гласят, что риск внезапной смерти можно снизить на 31% при занятии интенсивными физическими упражнениями по 300 минут в неделю. Авторы использовали данные из национального исследования США за период с 1988 по 2018 год. Их сравнивали с рекомендациями Ассоциации кардиологов, где указывался минимум 150 минут умеренной физической активности в неделю или 75 минут интенсивных тренировок.

За 30 лет наблюдений исследователи выявили 47 596 смертей. У участников, занимавшихся минимум 75 минут в неделю, снизился риск внезапной смерти от всех причин на 19%. Те, кто давал себе 150 минут умеренной физической активности, снизили риск на 21%. У участников исследования, превышающих указанные лимиты в 2-4 раза, снизился риск на 23% для интенсивных и 31% для умеренных упражнений.