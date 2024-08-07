Для чего медики рекомендуют кардионагрузки

Кардионагрузки - это физические упражнения средней интенсивности, в комфортной пульсовой зоне (100-130 уд/мин) с вовлечением разных групп мышц.

Давно доказано, что такие нагрузки способствует ускорению метаболизма и сжиганию жира, а учащение частоты сердечных сокращений повышает тонус сосудов и помогает физиологическим путем снижать показатели артериального давления, глюкозы и холестерина.

Кроме того, кардиотренировки улучшают коллатеральное кровообращения сердца (сеть мелких сосудов, которая питает и снабжает кровью миокард.