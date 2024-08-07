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  4. Для чего медики рекомендуют кардионагрузки

Для чего медики рекомендуют кардионагрузки

13:30
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Для чего медики рекомендуют кардионагрузки

Кардионагрузки - это физические упражнения средней интенсивности, в комфортной пульсовой зоне (100-130 уд/мин) с вовлечением разных групп мышц.

Давно доказано, что такие нагрузки способствует ускорению метаболизма и сжиганию жира, а учащение частоты сердечных сокращений повышает тонус сосудов и помогает физиологическим путем снижать показатели артериального давления, глюкозы и холестерина.
Кроме того, кардиотренировки улучшают коллатеральное кровообращения сердца (сеть мелких сосудов, которая питает и снабжает кровью миокард. 

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