В Тигильском районе Камчатского края ввели особый противопожарный режим

Особый противопожарный режим сегодня ввели в Тигильском районе в целях предупреждения возникновения очагов загораний в лесном фонде и защиты населения от природных пожаров, сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС.

«В период действия режима запрещено посещение лесов, за исключением граждан, чья трудовая деятельность которых связана с пребыванием в лесах; граждан осуществляющих использование лесов в установленном законом порядке. Разводить костры в лесах, сжигать сухую траву, мусор в границах поселений, городских округов и на межселенных территориях», – добавили в ведомстве.

Как стало известно информагентству «Камчатка», организациям независимо от организационно-правовой формы запрещено вести пожароопасные работы в лесах, в том числе проведение сельскохозяйственных палов, сжигание стерни, пожнивных остатков и разведение костров на полях, сжигание мусора.



В связи с действием особого противопожарного режима, пожарные части и пожарные посты приведены в повышенную готовность с целью незамедлительного реагирования в случае возникновения природных пожаров.