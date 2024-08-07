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  4. В Тигильском районе Камчатского края ввели особый противопожарный режим

В Тигильском районе Камчатского края ввели особый противопожарный режим

14:45
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В Тигильском районе Камчатского края ввели особый противопожарный режим

Особый противопожарный режим сегодня ввели в Тигильском районе в целях предупреждения возникновения очагов загораний в лесном фонде и защиты населения от природных пожаров, сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС.

«В период действия режима запрещено посещение лесов, за исключением граждан, чья трудовая деятельность которых связана с пребыванием в лесах; граждан осуществляющих использование лесов в установленном законом порядке. Разводить костры в лесах, сжигать сухую траву, мусор в границах поселений, городских округов и на межселенных территориях», – добавили в ведомстве.

Как стало известно информагентству «Камчатка», организациям независимо от организационно-правовой формы запрещено вести пожароопасные работы в лесах, в том числе проведение сельскохозяйственных палов, сжигание стерни, пожнивных остатков и разведение костров на полях, сжигание мусора.


В связи с действием особого противопожарного режима, пожарные части и пожарные посты приведены в повышенную готовность с целью незамедлительного реагирования в случае возникновения природных пожаров.

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