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  4. Что такое "нормальный холестерин"? Медики рассказывают

Что такое "нормальный холестерин"? Медики рассказывают

15:25
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Что такое "нормальный холестерин"? Медики рассказывают

В биохимическом анализе различают хороший (липопротеиды высокой плотности) и плохой холестерин (липопротеиды низкой плотности). Медики не спешат ориентироваться на нормы, прописанные лабораторией, а развернутая формула холестерина имеет значение в оценке сердечно-сосудистых рисков пациента.

Для здорового человека безопасным считается:

  • общий холестерин – 3,6-5,2 ммоль/литр;
  • ЛПНП ("плохой холестерин") – 1,9-3,0 ммоль/литр;
  • ЛПВП ("хороший холестерин") 1,0-1,2 ммоль/литр;
  • триглицериды 0,9-1,76 ммоль/литр.

Критерии нормы определяются врачом, исходя из наличия таких факторов, как повышение артериального давления, наличие бляшек в артериях, инфаркт или инсульт в анамнезе, курение,
возраст, пол, семейный анамнез.

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