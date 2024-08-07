Что такое "нормальный холестерин"? Медики рассказывают

В биохимическом анализе различают хороший (липопротеиды высокой плотности) и плохой холестерин (липопротеиды низкой плотности). Медики не спешат ориентироваться на нормы, прописанные лабораторией, а развернутая формула холестерина имеет значение в оценке сердечно-сосудистых рисков пациента.

Для здорового человека безопасным считается:



общий холестерин – 3,6-5,2 ммоль/литр;

ЛПНП ("плохой холестерин") – 1,9-3,0 ммоль/литр;

ЛПВП ("хороший холестерин") 1,0-1,2 ммоль/литр;

триглицериды 0,9-1,76 ммоль/литр.

Критерии нормы определяются врачом, исходя из наличия таких факторов, как повышение артериального давления, наличие бляшек в артериях, инфаркт или инсульт в анамнезе, курение,

возраст, пол, семейный анамнез.