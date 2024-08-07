Над проектом архитектурного освещения для центра столицы Камчатки работает «БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП»

Представители международной светотехнической корпорации «БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП» прибыли на Камчатку, сообщили в правительстве региона. Компания занимается разработкой проектов и установкой архитектурного и уличного освещения.

«Мы сейчас реализуем мастер-план Петропавловска-Камчатского — масштабную реновацию исторического центра. Мы планируем интегрировать в него самые передовые светотехнические решения и, конечно же, заинтересованы в дальнейшем взаимодействии с компанией и рассчитываем на продуктивное сотрудничество», — сказал Владимир Солодов.

В рамках рабочей встречи с губернатором Камчатки Владимиром Солодовым представители компании наметили дальнейшие направления сотрудничества. На переговорах была достигнута договорённость о разработке проекта архитектурного освещения центральной части города, от спортивного парка «Спартак» до морского вокзала, а также подсветку Морского собора и Собора Святой Живоначальной Троицы. Кроме того, представители компании «БЛГ» проедут по улицам Петропавловска-Камчатского, Вилючинска и Елизово, чтобы потом предложить решения по оптимизации работы уличного освещения.

Международная светотехническая корпорация «БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП» — единственное на российском рынке светотехники объединение, ведущее научно-технические разработки для всей отрасли и имеющее собственное производство всех элементов систем освещения — от опор и современных светодиодных светильников, в том числе и самих светодиодов, до комплексных систем управления освещением. Корпорация реализует проекты любого масштаба и уровня сложности по всем видам освещения, выполняя полный цикл работ – от проектирования и производства до монтажа и эксплуатации.