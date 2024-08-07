Камчатка и другие дальневосточные регионы покажут себя в Китае

Делегация Камчатского края готовится к поездке в Китай, где примет участие в выездной сессии Восточного экономического форума «Перспективы межрегионального сотрудничества Дальнего Востока России с провинциями Гуандун и Хэйлунцзян», которая состоится 8–9 августа в Гуанчжоу.



«Китайская Народная Республика является одним из стратегических партнеров Российской Федерации. Отношения между нашими странами находятся на самом высоком уровне за всю историю и продолжают развиваться. Сохранение и развитие проверенных временем дружеских связей между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой является необходимым условием поддержания стабильности в мире. При этом только устойчивость мира, сохранение доверия между странами создают условия для благополучия и безопасности людей. Эти и другие вопросы российская сторона будет обсуждать с нашими китайскими партнерами во время выездной сессии. Конечно, мы будем рады участию наших коллег в Восточном экономическом форуме», — рассказал заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Организует деловой визит Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики и Фонд Росконгресс при поддержке правительств провинций Гуандун и Хэйлунцзян. В презентациях и рабочих сессиях примут участие около 100 представителей китайского бизнеса из таких отраслей, как высокотехнологичное производство, логистика, нефтехимия, СПГ, судостроение, сельское хозяйство и туризм. Также предполагается, что представители российской стороны посетят предприятия в Гуандуне.

«Сотрудничество между Россией и Китаем охватывает большое количество областей, включая экономику, торговлю и инвестиции, оно открывает новые горизонты для ведения бизнеса. Нам важно развивать и укреплять отношения. Подобный формат выездных сессий показал свою эффективность, предоставляя возможность изучить наиболее перспективные сферы для инвестиций и особенности ведения бизнеса в стране. Интеграция открывает новые горизонты для дальнейшего сотрудничества», — отметил заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолий Бобраков.