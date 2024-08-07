Что такое гигиена сна расскажут медики Камчатки

С возрастом недосып может отражаться повышенным давлением, раздражительностью, головной болью, низкой концентрацией внимания и т.д. Чтобы этого избежать, необходимо соблюдать гигиену сна, куда входят следующие правила:

1. Отмена гаджетов за 2 ч до сна (снижаем перевозбуждение и так нестабильной нервной системы);

2. Тихая музыка (классика или белый шум);

3. Чтение печатной книги;

4. Не переедать вечером;

5. Гулять после ужина не менее 30 мин;

6. Шторы блэкаут;

7. Увлажнение в спальне (60%);

8. Практика с дыханием перед сном (снижение тревожного компонента) - 20 длинных и глубоких вдохов и выдохов.

И только при неэффективности всего вышеперечисленного, рекомендована консультация сомнолога и подбор медикаментозного лечения.