Подрядная организация пояснила, почему затянулся ремонт Усть-Камчатской трассы

Глава Усть-Камчатского района Олег Бондаренко 7 августа провел заседание районной комиссии по ЧС, в котором участвовали в режиме видеоконференцсвязи заместитель министра транспорта и дорожного строительства края Михаил Передерий и начальник «Камчатуправтодора» Анатолий Банников, сообщил Бондаренко на своей странице во «ВКонтакте».

«До сих пор остро стоит вопрос по размыву двух участков краевой трассы в наш район – подрядная организация не завершила восстановление дорожного полотна. Напомню эти участки трассы Мильково-Ключи-Усть-Камчатск: от 207 до 209 км, между Ключами и Козыревском, и от 273-го до 277 км, недалеко от поселка Ключи в сторону Усть-Камчатска», – сказано в сообщении.

Как объясняет подрядчик, у него нет финансовых средств, чтобы довести дорожное полотно на этих участках до нормативного состояния. К слову, они ещё не получили денежную компенсацию за предыдущие работы.

Информагентству «Камчатка» стало известно, что локальные режимы повышенной готовности в ходе дискуссии решили сохранить, и в случае очередных размывов «Камчатуправтодор» будет восстанавливать проезды в рамках работ по содержанию дорог. Повышенные режимы функционирования продлили на неделю.