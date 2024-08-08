Сон занимает 36% жизни человека и это нормально, уверяют медики

Медики убеждены, что сон должен быть качественным и достаточно продолжительным, чтобы организм мог выполнить все необходимые задачи, пока мы спим.

Исследователь циркадных ритмов профессор Расселл Фостер утверждает, что 36% жизни обычного человека приходится на сон. Эта цифра отлично иллюстрирует важность сна для организма, как составляющей нашего физического благополучия.



Недостаток сна ставит эндокринную систему на американские горки, которые негативно влияют на жизненно важные показатели (частоту сердечных сокращений, артериальное давление и уровень сахара в крови), что увеличивает риск многих заболеваний. Удивительно, но недостаток сна может даже усиливать чувство голода и уменьшать удовлетворение от еды.



Отлично поддерживает сон лаванда — ключевое растение в современной ароматерапии. Эфирное масло лаванды хорошо изучено, и большая часть исследований посвящена его расслабляющим свойствам при местном и ароматическом применении.



Ароматерапия с эфирным маслом лаванды позволяет улучшить качество и продолжительность сна и может снизить число ночных пробуждений и общий уровень усталости. А одно из недавних исследований показало, что привычка вдыхать эфирное масло лаванды на ночь может помочь восстановить цикл сна.