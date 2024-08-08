Ирина Яровая откликнулась на просьбу о помощи и спасла жизнь

Парламентарий в “ручном режиме” ускорила процесс перевода супруга Анастасии Крыловой в крупнейший медицинский федеральный центр из городской больницы Санкт-Петербурга, где в течение почти трех недель мужчине не могли установить диагноз и, соответственно, начать лечение. Ранее Анастасия переехала с Камчатки.

«Муж на тот момент был уже 18 дней без установленного диагноза и без лечения, находился в тяжёлом состоянии, не мог ходить и двигать руками. Так как я сама с Камчатки и интересуюсь родным регионом, мы часто читаем новостные порталы, через них и узнали, что Ирина Анатольевна помогает в тяжёлых жизненных ситуациях. И вот мы сами попали в такую тяжёлую ситуацию, не знали, что делать. Мы хотим сказать Ирине Анатольевне большое спасибо, потому что сначала была полная неизвестность и страх, а после её участия появилась надежда», — сказала Анастасия Крылова.

Отсутствие узконаправленного диагностического оборудования в городской больнице северной столицы не позволяло провести необходимое обследование мужа Анастасии. Семья Крыловых отправила запрос на транспортировку мужчины в ФГБУ “НМИЦ им. В.А. Алмазова”. Однако на рассмотрение запроса требовалось время, которого, по словам Анастасии, не было. Поэтому с последней надеждой они написала Ирине Яровой. Когда вопрос касается жизни и здоровья земляков, камчатский депутат реагирует незамедлительно. Семья получила хорошие новости уже на следующий день после обращения к парламентарию.

«Мне сообщили, что пришло письмо из Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, что дело начало двигаться. Прошла первая консультация с центром Алмазова. Благодаря этой консультации мужа направили на коронарографию, по её результатам выявили стеноз сосудов сердца и сразу поставили стент», — добавила женщина.

Сейчас супруг Анастасии находится в Национальном медицинском исследовательском центре, где врачи проводят все необходимые диагностические обследования и лечение. Семья Крыловых выражает искренние слова благодарности Ирине Яровой.

«Ирина Анатольевна так быстро отреагировала, очень оперативно, буквально на следующий день уже были видны результаты её работы. Огромное сердечное спасибо от меня, от всей нашей семьи, моих родителей, которые живут на Камчатке. Огромная благодарность от всего сердца», - заключила Анастасия Крылова.

Родители Анастасии Крыловой также отправили письменную благодарность в адрес Ирины Яровой в Государственную Думу РФ. Они выражают слова признательности и уважения за такое чуткое отношение к жителям Камчатки.

Между тем, чтобы вопросы лечения жителей полуострова решались оперативно и качественно, Ирина Яровая ведет постоянную работу, как на региональном, так и федеральном уровнях. Так, в сентябре 2023 года по приглашению парламентария на полуостров приезжали высококлассные специалисты медицинского центра имени Дмитрия Рогачева. В октябре 2023 года на Камчатке по инициативе Ирины Яровой побывала целая бригада лучших онкологов сразу трех федеральных клиник страны. Планируется приезд федеральных врачей и в этом году. Московские врачи проведут диспансеризацию жителей Камчатки. Ирина Яровая обратилась к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с предложением составить план-график диспансеризации.