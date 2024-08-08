На Камчатке празднование Международного дня коренных малочисленных народов мира переносят

Празднование Дня аборигена, посвященное Международному дню коренных малочисленных народов мира, проведут 9 августа в краевой научной библиотеке имени Крашенинникова, сообщили организаторы.

«Праздник начнётся в 16:00 с работы интерактивных площадок с различными мастер-классами: создание сувениров в этническом стиле, плетение оберегов из крапивы и резьба по дереву. Методист Камчатского центра народного творчества проведет для детей и всех желающих игру лото с корякскими карточками, создателями которой является семья Карины Козуб», – сказано в сообщении.

Как стало известно, информагентству «Камчатка», в рамках праздника пройдет гастрономический фестиваль-конкурс «Экологическая кухня Северных народов Камчатки». Участники приготовят лучшие национальные блюда, отражающие традиционные вкусы коренных жителей полуострова.

В 17:00 гостей ждет концертная программа.