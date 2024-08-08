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  4. Дети играли в «Зарницу» — команда «Вулкан -1» победила

Дети играли в «Зарницу» — команда «Вулкан -1» победила

12:41
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Дети играли в «Зарницу» — команда «Вулкан -1» победила

В министерстве образования Камчатского края сообщили о проведении военно тактической игры«Зарница для юных героев» для курсантов третьей смены «Время юных героев».

«Командам предстояло определить с помощью БПЛА координаты объекта, преодолеть этап «мышеловка», пройти «тропу сапера», произвести «штурм» и «захват штаба», обойдя «засаду». Кроме того, ребята проверили свои навыки на точках сборки-разборки автоматов АК–74, показали меткость в стрельбе из пневматического оружия на испытании «Снайпер», оказали помощь «раненым», применяя знания по тактической медицине», — сообщили в министерстве.

Звание победителя по итогам прохождения всех этапов маршрута получила команда «Вулкан – 1», вторыми стали курсанты команды «Вулкан – 2», третье место заняла команда отряда «Седанка».

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