Столько женской красоты и нежных цветов стены камчатского филиала "Защитники Отечества" ещё не видели!

Накануне, 7 августа, состоялось вручение жёнам участников специальной военной операции знаков “Жена участника СВО” от Камчатского краевого отделения ВООВ «Боевое братство», сообщили ИА «Камчатка» в региональном отделении фонда «Защитники Отечества».

«Мы восхищаемся вашей внутренней силой и в то же время женственностью. Нашим бойцам легче выполнять свой долг на передовой, зная, что дома ждут и верят в Победу», — обратился к женщинам Председатель исполнительного комитета ККО ВООВ «Боевое братство” Владимир Берестенников.

После торжественной части супругам бойцов была предложена чайная трапеза, на которой сотрудники филиала рассказали о текущем проекте Фонда “Защитники Отечества” “Наша семья – наша Победа” и пригласили их семьи стать участниками проекта.

Во время мероприятия состоялся ещё один торжественный момент — Павел Ясевич вручил удостоверение ветерана боевых действий бойцу ЧВК «Вагнер». Также, приятной неожиданностью стало вручение знаков признания «Боевым братством» руководителю филиала "Защитники Отечества" Наталье Малеевой и заместителю по социальному сопровождению Кристине Сотниковой за внимание к каждой семье воинов СВО.