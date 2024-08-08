Питание может стать союзником в поддержании сосудистого здоровья

Благотворно влияют на сосуды Омега-3 жирные кислоты, которые уменьшают воспаление и риск образования тромбов. Их источниками являются жирная рыба (лосось, скумбрия), орехи, льняное семя.

Антиоксиданты предотвращают окисление холестерина низкой плотности и укрепляют стенки сосудов. Они содержатся в ягодах, темном шоколаде, зеленом чае.

Важнейшим элементом для сосудов является калий, помогающий контролировать кровяное давление. Его источники: бананы, сладкий картофель, шпинат.

Витамины группы B уменьшают уровень гомоцистеина, высокий уровень которого связан с повреждением сосудов, и содержатся в авокадо, листовых зеленых овощах, бобовых.

Пищевые волокна прекрасно работают против высокого холестерина в крови. Они содержатся в цельнозерновых продуктах, муке грубого помола, овощах, фруктах.

Пример полезного для сосудов суточного меню:

Завтрак: овсянка на воде с добавлением льняного семени и ягод.

Обед: салат из шпината с авокадо, орехами и кусочками жареной рыбы.

Ужин: киноа с овощами и куриной грудкой, заправленная оливковым маслом.

Не забывайте про воду: поддержание оптимального водного баланса также важно для здоровья сосудов.