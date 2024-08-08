Какая пища «убивает» сердечно-сосудистую систему человека

Питание играет ключевую роль в поддержании здоровья сосудов человека. Поэтому важно знать, какие продукты можно употреблять без ограничений, а к каким следует относиться сдержанно.

Избыток соли повышает кровяное давление. 80% соли, которую человек потребляет ежедневно, приходится на «скрытую соль». Много соли изначально содержится в продуктах животного происхождения — мясе, рыбе, яйцах, кроме того. Ее обильно добавляют в колбасы, сыры, консервы, снеки (чипсы, сухарики, орешки и пр.), соусы и т.д.



Трансжиры способствуют образованию холестериновых бляшек. Сладкие хлебопекарные изделия – пончики, блинчики, оладьи, вафли, любое жареное тесто – лидеры по содержанию трансжиров. Вещества, которое бы помогло вывести трансжиры из организма, не существует. Все, что вы можете сделать – улучшить рацион, добавить в него больше полезных элементов и исключить вредные. Со временем это поможет клеткам очиститься самостоятельно.



Высокообработанные и сахаросодержащие продукты увеличивают риск развития диабета и ожирения. К переработанным продуктам относят столь любимые нами и нашими детьми лакомства: сладости – мороженое, конфеты и печенья; чипсы, крекеры и снеки; готовые завтраки; приправы, соусы и маринады; мясные и сырные полуфабрикаты; замороженные блюда и блюда для разогрева в микроволновой печи.