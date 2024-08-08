Свидетельство о регистрации
ЭЛ № ФС 77-84799 от 3 марта 2023 г.
  2. Новости Камчатки
  3. Здоровье
  4. Какая пища «убивает» сердечно-сосудистую систему человека

Какая пища «убивает» сердечно-сосудистую систему человека

17:50
29
Какая пища «убивает» сердечно-сосудистую систему человека

Питание играет ключевую роль в поддержании здоровья сосудов человека. Поэтому важно знать, какие продукты можно употреблять без ограничений, а к каким следует относиться сдержанно.

Избыток соли повышает кровяное давление. 80% соли, которую человек потребляет ежедневно, приходится на «скрытую соль». Много соли изначально содержится в продуктах животного происхождения — мясе, рыбе, яйцах, кроме того. Ее обильно добавляют в колбасы, сыры, консервы, снеки (чипсы, сухарики, орешки и пр.), соусы и т.д.

Трансжиры способствуют образованию холестериновых бляшек. Сладкие хлебопекарные изделия – пончики, блинчики, оладьи, вафли, любое жареное тесто – лидеры по содержанию трансжиров. Вещества, которое бы помогло вывести трансжиры из организма, не существует. Все, что вы можете сделать – улучшить рацион, добавить в него больше полезных элементов и исключить вредные. Со временем это поможет клеткам очиститься самостоятельно.

Высокообработанные и сахаросодержащие продукты увеличивают риск развития диабета и ожирения. К переработанным продуктам относят столь любимые нами и нашими детьми лакомства: сладости – мороженое, конфеты и печенья; чипсы, крекеры и снеки; готовые завтраки; приправы, соусы и маринады; мясные и сырные полуфабрикаты; замороженные блюда и блюда для разогрева в микроволновой печи. 

Делитесь новостями Камчатки в социальных сетях:

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Камчатские контрактники на СВО регулярно получают РЭБ-системы и антидроновые ружья
Хирург Олег КУЗЬМЕНКОВ: «Главное — всегда оставаться человеком, доктором, профессионалом»
Наркотики и сознание человека — война насмерть
Марихуана способна повредить ДНК человека — утверждают ученые
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.