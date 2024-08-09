Погоду на юге Камчатки испортил охотоморский циклон

К берегам Камчатки подошёл охотоморский циклон. По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днём 9 августа на юге Камчатского края ожидается сильный дождь в Елизовском, Усть-Большерецком районах и на юге Мильковского округа. Там прогнозируют сильный, местами - очень сильный дождь.

Исходя из прогноза, наиболее вероятны нарушения в системе энергоснабжения, осложнение обстановки на автомобильных дорогах. Кроме того, повышена вероятность пропажи, травмирования и гибели людей вне населённых пунктов, осуществляющих туристическую и спортивную деятельность, переходы, переезды между населёнными пунктами. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе МЧС России по Камчатскому краю.