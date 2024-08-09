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  4. Глава Камчатки поздравил жителей с Международным днём коренных народов мира

Глава Камчатки поздравил жителей с Международным днём коренных народов мира

09:53
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Глава Камчатки поздравил жителей с Международным днём коренных народов мира

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поздравил жителей региона с Международным днём коренных народов мира, который ежегодно отмечают 9 августа.

«Уважаемые жители Камчатского края! Искренне поздравляю вас с важным для нас праздником — Международным днём коренных народов мира.

Камчатка — это не только удивительный мир традиций и богатой истории. Камчатский край — это один из самых многонациональных регионов Российской Федерации. На нашей земле проживают представители 122 национальностей, народностей и этнических групп. И сегодняшний праздник — это дань уважения к богатейшему культурному наследию малочисленных народов Севера Камчатского края.

Хочу от всей души поблагодарить тех, кто помогает сохранить наследие своих народов, кто передаёт новым поколениям вечные и нерушимые ценности. Ваша преданность и любовь к родной земле заслуживают глубокого уважения. В свою очередь наша главная задача — создать все необходимые условия для комфортного проживания каждого представителя коренных малочисленных народов Камчатки, и данный принцип лежит в основе государственной политики нашей многонациональной страны.

Дорогие земляки! Желаю вам добра и семейного благополучия, счастья и неиссякаемой энергии! С Международным днём коренных народов мира!» — поздравил Владимир Солодов.

Справка: Международный день коренных народов мира празднуется ежегодно 9 августа, начиная с 1995 года. Он был учреждён согласно резолюции 49/214, от 23 декабря 1994 года, принятой Генеральной Ассамблеей (ГА) ООН. Днём празднования был выбран день начала деятельности рабочей группы по коренным народам Подкомиссии по защите прав человека в 1982 году.

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