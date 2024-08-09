Мурал о подвиге Петропавловского гарнизона украсил столицу Камчатки

В столице Камчатки новый рисунок, посвящённый героической обороне Петропавловска от нападения англо-французской эскадры в 1854 году, появился на торце дома в районе остановки «Краевая больница». Создал новый мурал в рамках юбилейного фестиваля «Авача-стрит арт» художник из Подольска Илья Демченко, ранее подаривший городу картины с Василием Завойко, Владимиром Атласовым, девочкой в национальном костюме, совой и другие. В проекте он участвует с первого года проведения фестиваля. Всего для города он нарисовал 11 картин. Исторические сюжеты — его любимая тематика.

«Когда берёшься за объект на историческую тему, естественно, изучаешь необходимую литературу, просматриваешь иллюстрации. Сюжет срисовывал с холста, который в реальности был более постельных тонов, на фасаде приходилось подстраиваться по цвету, чтобы работа получилась более яркой. На картине я изобразил моряков, которые готовятся к выстрелу, на дальнем плане видна вражеская эскадра и знаменитый крейсер «Аврора». Картина — собирательный образ, ведь с одного ракурса не увидишь вместе «трёх братьев» и вулканы, как в моём граффити. Люди следят за моей работой, подбадривают, говорят, что очень нравится. На днях приступлю к новому муралу, посвящённому крейсеру "Аврора"», — рассказал художник.

Над рисунком на улице Ленинградской, 65/1 Илья Демченко трудился три дня. В перерывах посетил уже ставшие знакомыми достопримечательности — Авачинскую бухту, Вачкажец. По словам художника, Камчатка вдохновляет на творческие подвиги, и сюда он готов возвращаться каждый год. Об этом ИА «Камчатка» рассказали в пресс-службе администрации Петропавловска.

Ежегодный фестиваль «Авача стрит-арт» проводится в Петропавловске-Камчатском в пятый раз. С учётом работ этого года, художники уже нарисовали на строениях и торцах зданий 84 картины. В этом году в краевой столице отмечается 170-летие героической обороны Петропавловска от нападения англо-французской эскадры. Символично, что одна из картин посвящена этой знаменательной дате.

Всего в рамках фестиваля «Авача стрит-арт – 2024» в Петропавловске-Камчатском планируется украсить 11 торцевых стен многоквартирных домов. Тематика рисунков — Год семьи, природа, история города и Камчатского края. В программе фестиваля еще два мастер-класса для жителей от художников.

Как ранее сообщало ИА «Камчатка», список муралов нового сезона пополнили уже шесть картин. Примечательными стали дома на улицах Даурской, 8, Дальневосточной, 16, Якорной, 1/1 и Ленинградской, 65/1.